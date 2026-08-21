Samsun\'da Eşine Silah Çeken Koca Gözaltına Alındı

Samsun'da eşini silahla tehdit ettiği iddia edilen koca, polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşini silahla tehdit ettiği iddia edilen İ.K., şikayet üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Zanlı İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.