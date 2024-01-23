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Samsun'da Eşini Rahatsız Eden Şahıs Yüzünden Bıçaklandı - Son Dakika
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Samsun'da Eşini Rahatsız Eden Şahıs Yüzünden Bıçaklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, evine gelip dini nikahlı eşini rahatsız ettiği iddiasıyla bıçaklayarak hastanelik etti. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı ve mahkeme tarafından ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Samsun\'da Eşini Rahatsız Eden Şahıs Yüzünden Bıçaklandı
23.01.2024 - 17:21,
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Samsun'da bir kişi evine gelip eşini rahatsız eden şahsı yüzünden bıçaklayarak hastanelik etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.B. evine gelip dini nikahlı eşini rahatsız ettiği iddiasıyla H.Ö.'yü yüzünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan H.Ö. tedavi altına alınırken, R.B. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen R.B. çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verildi ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Hürriyet, İlkadım, Samsun, Samsun, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Eşini Rahatsız Eden Şahıs Yüzünden Bıçaklandı - Son Dakika


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