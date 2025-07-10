Samsun'un Kavak ilçesinde eski devlet hastanesi binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, arşiv olarak kullanılan eski Kavak Devlet Hastanesi binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Binadan yükselen dumanlar çevreyi sardı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında arşivin büyük zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Eski Hastanede Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti - Son Dakika
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