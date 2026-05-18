Samsun'da Ev Sahibine Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Ev Sahibine Bıçaklı Saldırı

18.05.2026 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ev boşaltma yüzünden tartışan kiracı, ev sahibini bıçakla yaraladı, tutuklandı.

Samsun'da ev boşaltma meselesi nedeniyle çıkan tartışmada ev sahibini bıçakla ağır yaralayan kiracı ile arkadaşı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evin boşaltılması meselesi yüzünden çıkan tartışmada kiracı F.Ç. (33), ev sahibi H.Y.'yi (44) bıçakladı. Şahıs sol kolu ve göğsünden ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.Y., ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı ev sahibinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kiracı F.Ç. ile yanında bulunan T.D. (36) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şahıslar, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Ev Sahibine Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Tarihi skandal Hakemler Neymar’ı zorla oyundan çıkardı Tarihi skandal! Hakemler Neymar'ı zorla oyundan çıkardı
LASK Linz’den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk LASK Linz'den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Abdülkerim Bardakcı’dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda Psikolojik olarak çökmüştüm Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm

18:36
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:45
Halil İbrahim Kalaycıoğlu “Mezhebimi sordu“ dedi, İlyas Salman’dan yanıt geldi
Halil İbrahim Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 18:48:18. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Ev Sahibine Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.