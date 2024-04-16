Samsun\'da Fabrika Deposunda Yangın Çıktı

3.Sayfa

Samsun'da bir fabrikanın depo olarak kullanılan ambar kısmında çıkan yangın panik oluşturdu.

Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Eti Bakır firmasının fabrika sahasındaki depo kısmında saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depo olarak kullanılan ambar kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından yangına müdahale edildi. İtfaiye, önce söndürme sonra da soğutma işlemlerini tamamlayarak fabrikadan ayrıldı.

Yangında küçük çaplı maddi zarar oluştuğu ifade edildi. - SAMSUN