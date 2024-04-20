Samsun'da 19 yaşındaki genç, evlerinin çatı katında av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, Samsun'un Terme ilçesi Kuşçulu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki O.G. evlerinin çatı katında yakınları tarafından, av tüfeği vurulmuş halde bulundu. Yakınlarının 112'ye haber vermesi üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından O.G.'nin cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Genç Av Tüfeğiyle Vurulmuş Halde Ölü Bulundu - Son Dakika
Sinop'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Türkeli'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 gram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Kotanlı HES baraj şantiyesinden 600 kilogram hurda demir çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri baraj bölgesinde yakaladı. Gözaltına alınan M.T. ve B.B. isimli zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde, tırın arkadan çarpması sonucu takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, Denizli-Manisa karayolu Derbent Mahallesi kavşağında meydana geldi. Yaralılar, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.
Isparta'da lisenin çatı katında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına sonrası ormanlık alanda enerji nakil hattından çıktığı tahmin edilen yangın, hızlı müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler yangına müdahale etti ve yangın söndürüldü.
Samsun'un Bafra ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi ve elektrik tellerini kopardı. Fırtına nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?