Kamyonun çarptığı otomobil direk ile kamyon arasında sıkıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kamyonun çarptığı otomobil direk ile kamyon arasında sıkıştı: 1 yaralı

Kamyonun çarptığı otomobil direk ile kamyon arasında sıkıştı: 1 yaralı
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Samsun İlkadım'da hafriyat yüklü kamyon, otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil KGYS kamera direği ile kamyon arasında sıkıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı; araçtaki yaşlı kadın ve çocuk panik yaşadı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da hafriyat yüklü kamyonun çarptığı otomobil, KGYS kamerasının bulunduğu direk ile kamyon arasında sıkıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.10'da İlkadım ilçesi 19 Mayıs Bulvarı Cumhuriyet Meydanı İç Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde Büyükşehir Belediyesi logosu bulunan 55 AVN 084 plakalı hafriyat yüklü kamyon, yolun sağındaki 34 HP 3732 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasının bulunduğu direk ile kamyon arasında sıkıştı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, araçta bulunan yaşlı kadın ve çocuk ise panik yaşadı. Oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle sağlık ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerindeki polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yaralı sürücüye müdahale edildi. Panik yaşayan yaşlı kadının da sağlık ekiplerince kontrolü yapıldı.

Kazada otomobilde ağır hasar meydana gelirken, trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaralı sürücü ve yakınları, ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyon, trafik akışının yeniden sağlanması amacıyla ilerideki müsait bir bölgeye götürülürken, hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İlkadım, Samsun, Çocuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonun çarptığı otomobil direk ile kamyon arasında sıkıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonun çarptığı otomobil direk ile kamyon arasında sıkıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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