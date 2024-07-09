Samsun'da hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen İ.Y. adlı kadın gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan kaydı bulunan kadın, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

09.07.2024 16:17
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Samsun'da girdiği evden hırsızlık yaptığı iddia eden kadın gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan İ.Y. adlı kadın yine bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Denizevleri Polis Merkezindeki işlemleri tamamlanan İ.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Atakum, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı - Son Dakika

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