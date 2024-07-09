Samsun'da hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı

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Samsun'da girdiği evden hırsızlık yaptığı iddia eden kadın gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan İ.Y. adlı kadın yine bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Denizevleri Polis Merkezindeki işlemleri tamamlanan İ.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN