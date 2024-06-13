Samsun'da İlaç Deposunda Çalışan Şüpheli, Arkadaşını Darp Ederek Parasını Gasp Etti

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Samsun'da ilaç deposunda birlikte çalıştığı arkadaşını darp ederek parasının gasp ettiği iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ilaç dağıtım şirketinde çalışan B.T., aynı iş yerinde çalıştığı mesai arkadaşı İ.A.'nın kendisini araçla kaçırıp alıkoyduğunu ve darp ettiğini, zorla banka hesabına girerek 58 bin 700 lira parasını EFT yaptığını, internet sitesinden de 49 bin 500 lira değerinde cep telefonu satın aldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Olayla ilgili İ.A.'nın yanında bulunan O.A. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firarda olan İ.A. polise teslim oldu.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen İ.A. çıkarıldığı mahkemece 'gasp' suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN