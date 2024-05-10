Samsun\'da inşaattan hurda demir çalan kişi yakalandı

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Samsun'da inşaattan hurda demir çalan bir kişi, polisin takibi sonucu yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki binadan hurda demir çaldığı iddia edilen O.A., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN