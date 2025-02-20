Samsun'da Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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Samsun'da kaçak makaron operasyonu

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından kaçak makaron operasyonu düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu Atakum ilçesinde düzenledikleri operasyonda, 37 bin adet kaçak makaron sigara, 25 bin adet kaçak makaron, 1 adet otomatik sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirdi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.