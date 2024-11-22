Samsun\'da Kaçak Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

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Samsun'da polis tarafından 10 bin adet kaçak makaron ve 5 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde düzenledikleri operasyonda 10 bin adet gümrük kaçağı makaron ve 5 kilo kaçak tütün ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN