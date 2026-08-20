Samsun'da Kahvehane Sahibi Cinayeti: Sanık Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Kahvehane Sahibi Cinayeti: Sanık Yakalandı

Samsun\'da Kahvehane Sahibi Cinayeti: Sanık Yakalandı
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2020'deki kahvehane sahibi cinayetinde yeniden yargılanan sanık, 10 yıl ceza alarak yakalandı.

Samsun'da 2020 yılında meydana gelen kahvehane sahibi cinayetiyle ilgili yeniden yargılama sonucu cinayete yardım etmek suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Gebi Caddesi ile Bahadır Sokak üzerinde 12 Ağustos 2020 tarihinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, kahvehane işletmecisi 2 çocuk babası Nadir Onat (41) ile Gürkan Ç. yaralandı. Ağır yaralanan Onat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Ocak 2022 tarihinde görülen davada Gürkan Ç. ve Hazal B. 15'er yıl hapis cezalarına çarptırılırken, Altan E.'nin de aralarında bulunduğu bazı sanıklar da beraat etti.

Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Gürkan Ç. ve Hazal B.'ye verilen cezayı da az buldu ve beraat edenlere verilen kararlarını da bozarak sanıkların yeniden yargılanmasına hükmetti.

Mahkemenin 4 Mart 2025 tarihinde yeniden görülen duruşmasında tutuklu sanıklar Gürkan Ç. ve Hazal B., müebbet hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz yargılanan Altan E. ile Mehmet D.B. 10'ar yıl, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan bir sanık ise 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanıp verilen 10 yıl hapis cezası alan ve hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet D.G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bafra ilçesi Dereköy mevkiinde yakalanarak bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Kahvehane Sahibi Cinayeti: Sanık Yakalandı - Son Dakika

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