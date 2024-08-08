Samsun'da Kargo ile Gönderilen Uyuşturucu Paketi Davası Sonuçlandı

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Samsun'da kargo ile gönderilen uyuşturucu paketini teslim almaya giden şahıs, yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da kargo firması ile gönderilen uyuşturucu paketini teslim almaya giden B.B., polis tarafından gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. B.B. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında B.B., 5 yıl hapis ve 10 bin lira da adli para cezasına çarptırılarak, tahliyesine karar verildi. - SAMSUN