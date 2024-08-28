Samsun\'da karton toplayan çocuklar arasında kavga çıktı

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Samsun'da karton toplayan çocuklar bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etti.

İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde çek çek arabasına karton yükleyen yabancı uyruklu çocuklar bir anda kavgaya tutuştu. Birbirine yumruklar savuran ve yaklaşık 5 dakika boyunca kavga eden çocukları olay yerinden geçen genç bir kız ayırdı. Kavga etmeyi bırakan çocuklar kartonları çek çek arabasına yükledikten sonra olay yerinde ayrıldı. - SAMSUN