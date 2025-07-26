Samsun\'da Kasten Adam Öldüren Şahıs Yakalandı

Samsun'da "kasten adam öldürmek" suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada "kasten adam öldürmek" suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan H.K.'nin (61) il dışından evine geldiği bilgisine ulaşıldı. Hükümlü H.K., Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan H.K., Vezirköprü Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN