Samsun'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Samsun\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Samsun'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

19.12.2024 16:40
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Samsun'da 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü de yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren Demir (23) idaresindeki 55 AKU 459 plakalı motosiklet ile Raif Orçun Yücesan (23) yönetimindeki 55 ALK 619 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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