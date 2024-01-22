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Samsun'da Narkotik Polislerinden Büyük Operasyon - Son Dakika
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Samsun'da Narkotik Polislerinden Büyük Operasyon

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, 249,97 gram metamfetamin, 241,85 gram skunk, 126 adet sentetik ecza ve daha fazla miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 24 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun\'da Narkotik Polislerinden Büyük Operasyon
22.01.2024 - 17:16,
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Samsun'da narkotik polislerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda narkotik madde ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet ve şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 249,97 gram metamfetamin, 241,85 gram skunk, 126 adet sentetik ecza, 2,28 gram esrar, 1,12 gram sentetik kannabinoid, 0,70 gram kokain, 4 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan 24 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Narkotik Polislerinden Büyük Operasyon - Son Dakika


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