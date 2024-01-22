Samsun\'da Narkotik Polislerinden Büyük Operasyon

Samsun'da narkotik polislerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda narkotik madde ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet ve şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 249,97 gram metamfetamin, 241,85 gram skunk, 126 adet sentetik ecza, 2,28 gram esrar, 1,12 gram sentetik kannabinoid, 0,70 gram kokain, 4 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan 24 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - SAMSUN