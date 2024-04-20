Samsun'da otomobil takla attı: 2 ağır yaralı,
SAMSUN - Samsun'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki evin avlusuna uçtu. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Miliç mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu karayolunda seyir etmekte olan 55 AES 818 plakalı otomobil, sürücü Eyüp Can K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan evin avlusuna uçtu. Bahçedeki betondan yapılmış üzüm asmasına çarptıktan sonra takla atarak durabilen otomobilde sıkışan sürücü Eyüp Can K. ile Özcan Ö. çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen otomobil vinç yardımıyla evin avlusundan çıkartıldı.
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