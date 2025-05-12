Samsun\'da Park Halindeki Kamyonet Yandı

Samsun'da park halindeki kamyonet alev alev yandı.
Olay, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi Gerçek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.Y.'ye (46) ait park halindeki kamyonette elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler aracın tamamını sararken, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. - SAMSUN
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