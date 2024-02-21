Samsun'da petshop malzemesi yüklü araçta yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da petshop malzemesi yüklü araçta yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi

Samsun\'da petshop malzemesi yüklü araçta yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis tarafından durdurulan petshop malzemesi yüklü araçta yapılan aramada 7 tüfek, 5 tabanca ve 11 susturucu ele geçirildi. Silah ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

21.02.2024 11:27
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Samsun'da petshop malzemesi yüklü araçta arama yapan polis, 7 tüfek, 5 tabanca ve 11 susturucu ve susturucu malzemesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun"un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun Ankara karayolunda bulunan polis uygulama noktasında durdurulan içinde petshop malzemesi yüklü araçta arama yapan polisin dikkati sayesinde araçtaki silahlar ortaya çıktı. Yapılan aramada 7 adet pompalı tüfek, 1 adet 36 calibre toplu tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca, 9 adet tüfek susturucusu ve susturucu dökümüne yarayan 2 adet aparat ele geçirildi. Silah ticareti yaptığı ileri sürülen T.D. gözaltına alınarak İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliğince teslim edildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da petshop malzemesi yüklü araçta yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da petshop malzemesi yüklü araçta yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika
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