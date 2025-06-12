Samsun\'da Piknik Masası Hırsızı Tutuklandı

Samsun'da bir sitenin bahçesinden piknik masası çalan şahıs, polisin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin bahçesinden yaklaşık 15 bin TL değerindeki piknik masasının çalınması üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada hırsızlık olayını K.K.'nın (46) gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan takip sonucu K.K, ilçede yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan masa bulunarak site yetkililerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN