Samsun'da polis vatandaşları dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi - Son Dakika
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Samsun'da polis vatandaşları dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi

Samsun\'da polis vatandaşları dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi

Samsun'un Alaçam, Yakakent ve 19 Mayıs ilçelerinde polis ekipleri, internet ve telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirdi. Polis, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

24.04.2024 19:28
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Samsun'un Alaçam, Yakakent ve 19 Mayıs ilçelerinde polis vatandaşları dolandırıcılık olayları konusunda bilgilendirdi.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği, Alaçam ilçe Emniyet Amirliği ve 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, son günlerde artan internet ve telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Polis ekipleri, önleyici polislik hizmetleri kapsamında hırsızlık ve dolandırıcılık suçunun önüne geçebilmek amacıyla vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşların yoğun olduğu açık ve kapalı pazar yerlerinde, işlek cadde ve sokaklarda, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen polis ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarına karşı dikkatli olunması konusunda bilgilendirme yaparak broşür dağıttı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da polis vatandaşları dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da polis vatandaşları dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi - Son Dakika
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