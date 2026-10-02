Samsun'da polise direnen 3 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı, 3 polis yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da polise direnen 3 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı, 3 polis yaralandı

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Samsun\'da polise direnen 3 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı, 3 polis yaralandı
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Samsun İlkadım'da narkotik ekiplerinin durdurmak istediği kişilerin polislere direndiği öne sürüldü, olayda 3 polis yaralandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, ele geçirilen tabancanın seri numarası taklitli çıktı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik ekipleri durdurmak istediği sırada polislere direndiği ve tehditlerde bulunduğu öne sürülen baba ve oğlu ile birlikte 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Narkotik ekipleri, durumundan şüphelendikleri kişileri durdurmak istedi. Bu sırada iddiaya göre G.R., tehdit içerikli sözler söyleyerek üzerindeki tabancayı yere attı. G.R.'nin babası Y.R.'nin de tehdit ve hakaret içerikli sözlerle polislere direndiği, H.A.'nın ise olay yerine gelerek gözaltı işlemine engel olmaya çalıştığı belirtildi. Takviye ekiplerin müdahalesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay sırasında 3 polis memurunun ise hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığı öğrenildi. G.R.'nin yere attığı tabanca ile 11 fişek ele geçirildi. Tabancanın seri numarasının Ankara'da görevli bir polise ait silahın seri numarasıyla taklit edildiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıktı. G.R. ve Y.R. tutuklanma talebiyle, H.A. ise adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 3 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: İHA
NarkotikGüvenlik3. SayfaİlkadımGüncelSamsunPolisOlaySon Dakika

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