Samsun\'da Pompalı Tüfekli Yaralama Olayı

Samsun'da bir kişinin pompalı tüfekle vurulması sonucu yararlandığı olayda gözaltına alan 2 kişiden 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G.E. (39), pompalı tüfekle açılan ateş sonucu sol ayağından yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili M.D.A. (32) ve A.K.'yi (21) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulaması tamamlanan 2 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Saldırganların şahsı "Gözlüğünün altından niye baktın" diyerek vurdukları ileri sürüldü. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.D.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.K. ise mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN