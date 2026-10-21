Kylian Mbappe, kendisiyle özdeşleşen "diktatör" şarkısını gösteride gülerek karşıladı

Kylian Mbappe, kendisiyle özdeşleşen "diktatör" şarkısını gösteride gülerek karşıladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Real Madrid forması giyen Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin katıldığı gösteride, kendisine yönelik "diktatör" yakıştırmasına gönderme yapan şarkı çalındı. Şarkıyı duyan yıldız oyuncunun yüzündeki gülümseme kısa sürede kahkahaya dönüştü ve bu an gösterinin öne çıkan bölümü oldu.
Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, katıldığı gösteride bu kez saha içindeki performansıyla değil, bir şarkıya verdiği tepkiyle öne çıktı. Gösteri sırasında Fransız yıldızla özdeşleşen “diktatör” şarkısına yer verildi. Mbappe’nin şarkıyı duyduğu sırada verdiği tepki ise kahkaha oldu.
“DİKTATÖR” ŞARKISI ÇALINDI
Fransız futbolcunun yer aldığı gösteride çalınan şarkı, Mbappe’ye yönelik “diktatör” yakıştırmasına gönderme taşıyordu. Kendisiyle ilişkilendirilen şarkıyı bu kez katıldığı gösteride dinleyen yıldız futbolcu, o anları gülerek karşıladı.
MBAPPE KAHKAHASINI TUTAMADI
Şarkının çalınmasıyla birlikte Mbappe’nin yüzündeki gülümseme kahkahaya dönüştü. Fransız yıldızın verdiği tepki, gösterideki şarkılı bölümün öne çıkan anı oldu.
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