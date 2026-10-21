Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü - Son Dakika
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Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü

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Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
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Fenerbahçe’nin eski golcüsü Youssef En Nesyri, Al Ittihad formasıyla 5 dakikada 2 gol attı. Faslı futbolcu, bu sezon 12 maçta 7 gol ve 1 asiste ulaştı.

Fenerbahçe’den ayrılarak Al Ittihad’a transfer olan Youssef En Nesyri, takımının Al Ettifaq deplasmanında 4-1 kazandığı karşılaşmada iki kez fileleri havalandırdı. Mücadeleye yedek başlayan Faslı santrfor, sonradan oyuna girerek galibiyete katkı sağladı.

BEŞ DAKİKADA İKİ GOL

Karşılaşmanın 73. dakikasında oyuna dahil olan En Nesyri, 80. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti. Beş dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan deneyimli golcü, skoru 4-1’e taşıdı.

12 MAÇTA 8 GOLE KATKI

En Nesyri, bu karşılaşmadaki iki golüyle birlikte sezon toplamında 12 maçta 7 gol ve 1 asistlik performansa ulaştı. Faslı futbolcu, Al Ittihad formasıyla bu sezon 8 gole doğrudan katkı verdi.

Lionel MessiFenerbahçeSporSon Dakika

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