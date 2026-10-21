Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan'da kafaları kesilerek idam edilen Bangladeşli çiftin ülkelerine gönderilen cenaze töreninde yetim kalan küçük kızlarının gözyaşları yürekleri burkarken, habersiz infaz nedeniyle Bangladeş yönetimi Suudi Arabistan'a nota verdi.

Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki bir camide “ahlaka aykırı” eylemde bulunmakla suçlanan Bangladeş vatandaşları Nazrul Islam Abdul Basir ve Siti Akhtar idam cezasına çarptırıldı. Kararın ardından cezaları 14 Ekim’de kafaları kesilerek infaz edilen çiftin başsız bedenleri tabutlara konularak ülkeleri Bangladeş'e gönderildi.

Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu

KAFALARI KESİLEREK İNFAZ EDİLDİLER

Suudi yetkililer, olayın Mekke'deki hangi camide yaşandığına ve iki kişinin ne zaman gözaltına alındığına ilişkin detaylı bir açıklamada bulunmadı. İnfazın 14 Ekim'de gerçekleştiği öğrenilirken, çiftin cenazelerinin ülkelerine ulaştırılmasıyla acı tablo ortaya çıktı.

Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu

BANGLADEŞ'TEN DİPLOMATİK NOTA

Süreçten önceden haberdar edilmediklerini belirten Bangladeşli yetkililer, infaz kararı ve prosedüre ilişkin "Bilgilendirilmedik" açıklamasını yaparak Suudi Arabistan yönetimine diplomatik nota verdi.

Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu

CENAZE TÖRENİNDE YÜREK BURKAN ANLAR

Ülkelerine gönderilen Bangladeşli çiftin cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi. Anne ve babasının cenaze törenine katılan küçük kızlarının gözyaşları törene damga vurarak yürekleri burktu.

Suudi ArabistanBangladeşGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mehmet mehmet:
    sudinin yalanı kadının başını Hacerü'l-Esved i öpsündiye tutuyor. bizdekii şeriatcılar alın işte bu siyasilerin uygulayacağı şeriat bu kadar olur. herkes bu iki masumun arkasından attı tuttu. 3 3 Yanıtla
  • Caner Caner:
    İslam hukukunda böyle bir ceza biçimi yok. Zalim suudiamerika yaptığı zulmü islam hukuku örtüsü altında işlemiş. Kişiler evli yaptıkları iş helal. Bu kişiler bu işi başkasının göreceği şekilde yapmışlarsa kadı yalnızca ta'zir cezasi verebilir. Ölüm cezası asla verilemez. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk’ın verdiği iddia edildi Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk'ın verdiği iddia edildi
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Başka bir boyuttan mı geldi Hayvanları öldüren gizemli canlı kameraya takıldı Başka bir boyuttan mı geldi? Hayvanları öldüren gizemli canlı kameraya takıldı
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
Fenerbahçe’de gecenin en üzücü karesi Başını yerden kaldıramadı Fenerbahçe'de gecenin en üzücü karesi! Başını yerden kaldıramadı
Özgür Özel görmesin Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı Özgür Özel görmesin! Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı
Fon soruşturmasında yeni dalga 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
30 bin TL borç 5 milyona çıktı Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi 30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
11:35
Skandalda yeni perde Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
10:57
İsmail Yüksek’in bu görüntüleri olay oldu Taraftarlar çılgına döndü
İsmail Yüksek'in bu görüntüleri olay oldu! Taraftarlar çılgına döndü
10:47
Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim
Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim
10:26
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti MKYK’da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
10:06
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
10:00
30 bin TL borç 5 milyona çıktı Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi
30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi
09:47
Fon soruşturmasında yeni dalga 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
08:49
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
08:27
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 11:44:25. #.0.3#
SON DAKİKA: Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei