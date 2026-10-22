Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı

Atina'dan aktarılan görüntülerde, komünist hareketlerle ilişkilendirilen kızıl bayraklar taşıyan kalabalık grupların yürüyüş yaptığı görüldü.

Gösteriye katılan gençlerin sayısının binlerle ifade edildiği belirtilirken, yürüyüşün hangi kuruluşlar tarafından düzenlendiği ve katılımın kesin büyüklüğü konusunda doğrulanmış ayrıntılar henüz netleşmedi.

GÖSTERİLERİN ARKASINDA HANGİ KURULUŞLAR VAR?

Atina'da düzenlenen ve 2 binden fazla kişinin katıldığı doğrulanan gösterinin, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Yunanistan ziyaretine karşı gerçekleştirildiği belirlendi. Eylemin organizasyonunda Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ile bağlantılı PAME sendikal hareketi, öğrenci kuruluşları ve çeşitli sol gruplar yer aldı.

Göstericiler, Yunanistan ile ABD arasındaki askeri iş birliğine ve ülkenin bölgesel savaşlara dahil edilmesine karşı çıktı.

AVRUPA'DA PROTESTOLAR YAYILIYOR

Atina'daki gösteriler, Avrupa'nın farklı ülkelerinde öğrencilerin, sendikaların ve çeşitli siyasi hareketlerin düzenlediği eylemlerin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Yunanistan'da 21 Ekim'de de yaklaşık 10 bin öğrenci, öğretmen ve üniversiteli, kamu eğitimine daha fazla kaynak ayrılması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yürüyüş yaptı. Bu eylem, önceki komünist örgütlerin katıldığı gösteriden farklı talepler etrafında düzenlendi.

FİNANSMAN İDDİALARINA İLİŞKİN KANIT YOK

Avrupa'daki protestoların kimler tarafından finanse edildiği ve siyasi amaçlarla yönlendirilip yönlendirilmediği de tartışma konusu oldu. Ancak Atina'daki gösterilerin gizli finansörler tarafından yönetildiğini veya Avrupa hükümetlerini zayıflatmaya yönelik ortak bir planın parçası olduğunu ortaya koyan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Gösterilerin bilinen organizatörleri ve açıklanan talepleri bulunurken, farklı ülkelerdeki bütün protestoların tek merkezden yönetildiği sonucuna varmak için yeterli kanıt mevcut değil.