Piyasalar faiz kararını bekliyor! Ekonomistler aynı görüşte birleşti - Son Dakika
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Piyasalar faiz kararını bekliyor! Ekonomistler aynı görüşte birleşti

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Piyasalar faiz kararını bekliyor! Ekonomistler aynı görüşte birleşti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın yedinci faiz kararını bugün açıklayacak. Piyasaların yakından takip ettiği Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak karar saat 14.00'te duyurulacak. Ekonomistlerin beklentisi, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekilmesi yönünde.

TCMB Para Politikası Kurulu, Başkan Fatih Karahan yönetiminde toplanacak. Toplantının ardından faiz kararı ve kararın gerekçelerini içeren metin kamuoyuyla paylaşılacak.

EKONOMİSTLER 100 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYOR

Merkez Bankası, eylül ayındaki toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu.

Ekim ayına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler ise politika faizinde 100 baz puanlık indirim öngörüyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde faiz oranı yüzde 37'den yüzde 36'ya gerileyecek.

PİYASALARIN GÖZÜ MERKEZ BANKASI'NDA

Yurt içi piyasalar, Merkez Bankasının açıklayacağı karara odaklandı. Faiz kararının yanı sıra yayımlanacak metinde para politikasının gelecek dönemine ilişkin verilecek mesajlar da takip edilecek.

PPK'nın 10 Aralık'ta gerçekleştireceği yılın son toplantısında da faiz indirimine devam etmesi bekleniyor.

Piyasaların gündeminde ayrıca Fon Kanunu teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) üç aracı kurumun faaliyetlerini durdurma kararı bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıPara Politikası KuruluMerkez BankasıPolitikaEkonomiSon Dakika

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