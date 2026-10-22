Arda Güler Leipzig'e gol attı, Duru Nayman tribünden alkışlarla destek verdi - Son Dakika
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Arda Güler Leipzig'e gol attı, Duru Nayman tribünden alkışlarla destek verdi

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Arda Güler Leipzig\'e gol attı, Duru Nayman tribünden alkışlarla destek verdi
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Duru Nayman, Real Madrid'in Leipzig'i 4-1 yendiği Şampiyonlar Ligi maçını tribünden izledi. Sevgilisi Arda Güler 52. dakikada farkı ikiye çıkaran golü atarken Nayman'ın alkışladığı anlar kameralara yansıdı. Milli futbolcu, son üç resmi maçında iki gol ve iki asistlik performansa ulaştı.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında sahasında Leipzig’i 4-1 yenerek üçte üç yaptı. İspanyol ekibinin ikinci golünü atan Arda Güler, galibiyete katkı sağlarken kız arkadaşı Duru Nayman da mücadeleyi tribünden izledi.

DURU NAYMAN TRİBÜNDEN DESTEK VERDİ

Arda Güler’in kız arkadaşı Duru Nayman, Real Madrid-Leipzig karşılaşmasında tribündeki yerini aldı. Beyaz üstü ve desenli pantolonuyla maçı takip eden Nayman’ın alkışladığı anlar kameralara yansıdı.

Arda Güler Leipzig'e gol attı, Duru Nayman tribünden alkışlarla destek verdi

ARDA GÜLER GOLÜNÜ ATTI

Real Madrid, 44. dakikada Bernardo Silva’nın golüyle öne geçti. İkinci yarıda sahneye çıkan Arda Güler, 52. dakikada farkı ikiye yükseltti. Ev sahibi ekibin diğer gollerini 81. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Yan Diomande kaydetti. Leipzig’in tek golü ise 85. dakikada Tidiam Gomis’ten geldi.

Arda Güler Leipzig'e gol attı, Duru Nayman tribünden alkışlarla destek verdi

SON ÜÇ MAÇTA DÖRT GOLE KATKI

Arda Güler, Leipzig karşısında attığı golle son dönemdeki skor katkısını sürdürdü. Milli futbolcu, Real Madrid formasıyla çıktığı son üç resmi maçta iki gol ve iki asistlik performansa ulaştı. İspanyol ekibi de Şampiyonlar Ligi’ndeki üçüncü galibiyetiyle puanını dokuza yükseltti.

Auto OlaysızReal MadridDuru NaymanArda GülerSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    Ardamıza yakışıyor bu kız. Arda hem terbiyeli, inançlı bir çocuk hem de futbolun kralı. sevilla maçında da dün de golünü attı. her iki maçta da 80. dakikaya yakın oyundan çıkarken yine barnebau tribünleri ayakta alkışladı Ardamızı. gurur duyuyoruz 6 0 Yanıtla
  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    gözünü sevdiğim elinde birkaçbin liralık kamerayla napıyon zaten sevgilini dünya çekiyor. intirnete gir bak en pahalı makinelerle çekildmiş sayısız resim var zten. 2 0 Yanıtla
  • utku.1121 utku.1121:
    haberlerinizi sıkı takip ediyorum.haber başlığı nedir allah aşkına (geceye damga vuran kare) yapmayın sizin haber sitenize yakışmıyor gayet normal gelmesi ve desteklemesi şu şekilde yazabilirdiniz size öğretecek haddime değil ama kız arkadaşı yada sevgilisi stadda yada tribünde takip etti diyerek. 0 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    allah icin bunun neresi haber ? 1 0 Yanıtla
  • vedat cici vedat cici:
    bu kız da yapıştı kaldı 0 0 Yanıtla
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