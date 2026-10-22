Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu - Son Dakika
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Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu

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Türkiye\'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu
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Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından JPMorgan, Türkiye'deki aracı kurum faaliyet izninin iptali için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurma kararının ardından açıklama yaptı. Türkiye'den çekileceği yönündeki değerlendirmelere yanıt veren banka, faaliyetlerini sonlandırmak bir yana, ülkedeki bankacılık operasyonlarını büyütme kararı aldığını bildirdi.

JPMorgan Menkul Değerler AŞ'nin aracı kurum faaliyet iznini iptal ettirmek üzere SPK'ya başvuracağını duyurması, şirketin Türkiye'deki geleceğine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

JPMorgan İstanbul Şubesi, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamayla kararın gerekçesini ve kapsamını kamuoyuna duyurdu.

Şirket, söz konusu işlemin Türkiye'deki bankacılık faaliyetlerini etkilemeyeceğini, yalnızca uzun süredir aktif olmayan aracı kurumun hukuki statüsünü düzenlemeyi amaçladığını belirtti.

2015 YILINDAN BU YANA FAALİYET GÖSTERMİYOR

JPMorgan Menkul Değerler AŞ'nin 3 Temmuz 2015 tarihinden bu yana sermaye piyasalarında faaliyet yürütmediği ve müşterilere yatırım hizmeti sunmadığı açıklandı.

Faaliyet izninin iptaline yönelik kararın yeni alınmadığı, geçmiş yıllarda SPK ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda şekillendiği belirtildi.

Şirketin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“J.P. Morgan Menkul Değerler A.Ş.'nin (" Şirket ") faaliyet izninin iptal edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (" SPK " ) başvuruda bulunacak olmasına ilişkin olarak daha önce yapılan duyuru kapsamında, kamuoyunda oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi ve söz konusu sürecin kapsamının açıklığa kavuşturulması amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Şirket, 3 Temmuz 2015 tarihinden itibaren herhangi bir sermaye piyasası faaliyeti yürütmemekte ve müşterilere yatırım hizmet ve faaliyeti veya yan hizmet sunmamaktadır.

Bu nedenle, Şirket'in faaliyet izninin iptal edilmesine yönelik olarak başlatılan süreç, esas itibarıyla uzun süredir fiilen herhangi bir faaliyeti bulunmayan Şirket'in mevcut hukuki statüsünün bu fiili durumla uyumlu hale getirilmesine yöneliktir ve ilgili konuya ilişkin karar geçtiğimiz yıllar içerisinde SPK ile yapılan görüşmeler neticesinde alınmıştır.”

"TÜRKİYE'DEN ÇEKİLMİYORUZ"

JPMorgan, aracı kurumun faaliyet izninin iptal edilmesiyle grubun Türkiye'deki diğer operasyonlarının birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kararın ülkedeki güncel gelişmelerle bağlantılı olmadığını belirten şirket, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu çerçevede ilgili kararın ülkemizdeki güncel gelişmelerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca, SPK'ya yapılacak başvurunun ve Şirket'in aracı kurum statüsünün sona ermesinin JPMorgan Chase grubunun Türkiye'de yürütülen diğer faaliyetlerinin sona ermesi, sınırlandırılması veya Türkiye'den çekilmesi anlamına gelmediğini özellikle belirtmek isteriz.”

BANKACILIK FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK

Açıklamada, JPMorgan Menkul Değerler AŞ ile JPMorgan İstanbul Şubesinin hukuken farklı kuruluşlar olduğuna dikkat çekildi.

Aracı kurumun faaliyet izninin iptaline ilişkin işlemlerin İstanbul Şubesinin bankacılık operasyonlarını kapsamadığı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şubesi Nitekim, Şirket ile JPMorgan Chase Bank, N.A., Merkezi Columbus, Ohio, İstanbul Türkiye Şubesi ("JPMorgan İstanbul ") hukuken ayrı kuruluşlar olup, faaliyet izninin iptaline ilişkin süreç yalnızca Şirket'i ilgilendirmektedir.

JPMorgan İstanbul Şubesi'nin Türkiye'de yürüttüğü bankacılık faaliyetleri söz konusu süreçten herhangi bir şekilde etkilenmemekte olup, JPMorgan İstanbul Şubesi Türkiye'deki faaliyetlerine mevcut şekliyle ve kesintisiz olarak devam edecektir.”

TÜRKİYE'DEKİ FAALİYETLERİNİ BÜYÜTECEK

JPMorgan, Türkiye'deki bankacılık operasyonlarının geleceğine ilişkin planını da duyurdu.

İstanbul Şubesinin bankacılık faaliyetlerini genişletme kararı aldığı, bu kapsamda gerekli çalışmaların ilgili düzenleyici kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“JPMorgan İstanbul Şubesi yakın zaman Türkiye'deki bankacılık faaliyetlerini büyütme kararı almış olup, bu yönde gerekli çalışmalar ilgili yasal otoriteler ile koordineli bir biçimde devam etmektedir. Dolayısıyla, daha önce yayımlanan duyuru, JPMorgan Chase grubunun Türkiye'deki faaliyetlerinin sınırlandırılmasına veya Türkiye'den çıkışına ilişkin olmayıp, yalnızca uzun süredir hiçbir faaliyeti bulunmayan Şirket'in aracı kurum faaliyet izninin iptaline yönelik süreçle sınırlıdır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabayı gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.”

EkonomiBorsaSon Dakika

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