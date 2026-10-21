Eski takımı Lille'e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü - Son Dakika
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Eski takımı Lille'e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü

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Eski takımı Lille\'e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü
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Lille'i 4-2 yenen Galatasaray'ın dördüncü golünü eski takımına karşı Victor Osimhen kaydetti. Nijeryalı santrfor gol sevinci yaşamadı; avuçlarını birleştirip ellerini yüzüne doğru kaldırarak tribünlere döndü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında konuk olduğu Lille’i 4-2 yenerek Fransa deplasmanından galibiyetle döndü. Sarı-kırmızılıların dördüncü golünü kaydeden Victor Osimhen’in gol sonrası hareketi öne çıktı.

Eski takımı Lille'e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü

GOLÜ ATTI, SEVİNMEDİ

Eski takımı Lille’in ağlarını havalandıran Osimhen, gol sevinci yaşamadı. Nijeryalı santrfor, avuçlarını birleştirip ellerini yüzüne doğru kaldırarak tribünlere döndü. Yıldız futbolcu, Galatasaray’ın skorunu dörde taşıdığı anı kutlama yapmadan karşıladı.

Eski takımı Lille'e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü

ESKİ TAKIMINA RAKİP OLDU

Kariyerinde Lille forması da giyen Osimhen, bu kez Galatasaray’ın başarısı için eski takımına karşı mücadele etti. Nijeryalı yıldız, attığı golle sarı-kırmızılıların 4-2’lik galibiyetine katkı sağladı.

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SON DAKİKA: Eski takımı Lille'e gol atan Osimhen sevinmedi, avuçlarını birleştirip tribünlere döndü - Son Dakika
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