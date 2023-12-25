Samsun\'da Sanayi Sitesinde Yangın

Samsun'da sanayi sitesinde eski araç lastiklerinin bulunduğu depoda çıkan yangın çevrede paniğe yol açtı.

Yangın, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkma lastiklerin depolandığı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında dumanlar gökyüzünü kapladı. Alevlere, Samsun itfaiyesi müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması başlatıldı. - SAMSUN