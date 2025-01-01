Samsun\'da Sentetik Ecza Operasyonu

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 10 bin 580 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, gerçekleştirilen operasyonda, A.Y. (28) ve M.A. (19) isimli şahısların araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 10 bin 580 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken, haklarında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN