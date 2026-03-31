Samsun\'da seyir halindeki tırın kupası alevlere teslim oldu

Samsun'un Terme ilçesinde seyir halindeki tırın çekici kısmında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Akçay Mahallesi Ordu-Samsun Karayolu üzerinde seyir halindeki 60 ACU 054 çekici plakalı tırın çekici kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çekici kısmını sararken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın dorse kısmına sıçramadan söndürülürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN