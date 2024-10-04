Samsun\'da Sokak Hayvanlarına Mama Desteği

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Samsun'da Hayvanları Koruma Günü kapsamında sokak hayvanlarına mama desteği verildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 4 Ekim 2024 tarihinde Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanları için besleme faaliyeti gerçekleştirildi.

Samsun Emniyeti Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerinin organize ettiği etkinliğe, İl Jandarma Komutanlığı personeli, Samsun Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı ve Kihayko Samsun İl Temsilcileri de katıldı. - SAMSUN