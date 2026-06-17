Samsun'da Suç Örgütlerine Operasyon - Son Dakika
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Samsun'da Suç Örgütlerine Operasyon

Samsun\'da Suç Örgütlerine Operasyon
17.06.2026 17:43
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54 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 258 şüpheli yakalandı, Samsun'da 7 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 54 ilde sosyal medya üzerinden suç örgütlerini öven ve silahlı paylaşımlar yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 258 şüpheli yakalanırken, Samsun'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden suç örgütlerini övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen şahıslara yönelik Türkiye genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 258 şüpheli yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde ise Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy ve Bafra ilçelerinde belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, sosyal medya platformlarında organize suç örgütlerini öven veya silahlı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, iletişim platformlarında oluşturulan gruplar aracılığıyla tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları, suç ve suçluyu övücü içerikler paylaşarak örgütsel faaliyetlerini duyurmaya çalıştıkları, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya ortamına taşıdıkları ve örgütlere yeni eleman kazandırmayı amaçladıkları belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Sosyal Medya, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Samsun, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Suç Örgütlerine Operasyon - Son Dakika

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