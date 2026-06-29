Samsun'da tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna yönelik cuma sabahı düzenlenen operasyonda Y.D. ile Z.G. gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Y.D. ile Z.G. nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da Tefecilik Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?