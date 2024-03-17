Samsun\'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Yasa dışı bahis firarisi 'Übeyit Bartin' yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis reklamı yapan ve firari olan 'Übeyit Bartin'in Aydın'da düzenlenen 'Sibergöz-27' operasyonuyla yakalandığını açıkladı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 'Übeyit Bartin'in sahte Twitter hesapları üzerinden yasa dışı bahis reklamları yaparak vatandaşları yasa dışı bahise ve kumara yönlendirdiği tespit edildi. Operasyonun başarısıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Yerlikaya, ekipleri tebrik ederek, yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.