Samsun'da Türkmenistanlı Öğrenci Ölü Bulundu - Son Dakika
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Samsun'da Türkmenistanlı Öğrenci Ölü Bulundu

Samsun\'da Türkmenistanlı Öğrenci Ölü Bulundu

Samsun'da 28 yaşındaki Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu.

27.11.2024 13:09
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Samsun'da Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi genç kız, evinde tülbentle asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ebelik Bölümü son sınıf öğrenci Türkmenistan uyruklu Altyn Agayeva'dan (28) haber alamayan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Tek başına yaşayan Agayeva'nın evine itfaiye yardımıyla balkon penceresinden giren polis, genç kızı tülbentle doğalgaz borusuna asılı halde ölü buldu.

Türkmen öğrencinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Kesn ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Türkmenistanlı Öğrenci Ölü Bulundu - Son Dakika

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