Samsun\'da Tütün Hırsızı Yakalandı

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Samsun'da bir evden 135 kilo tütün çalan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık ve hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu 01 Ocak'ta bir evden 135 kilo tütün çalan Y.Ç. yakalandı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Y.Ç.'nin ikametinde yapılan aramada, 135 kilo tütün ele geçirildi. Y.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN