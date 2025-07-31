Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da bir depoya düzenlenen operasyonda 700 gram kokain ve 122 bin adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 15 gün süren teknik ve fiziki takip sonucunda gece saat 01.30'da İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine 5 ekiple operasyon düzendi. H.K.D. (34) isimli şahsın iş yerinin depo kısmında yapılan aramada, 700 gram kokain ve 122 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K.D. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN