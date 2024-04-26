Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama, 2 Adli Kontrol - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama, 2 Adli Kontrol

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama, 2 Adli Kontrol

Samsun'da narkotik polisi tarafından özel harekat polislerinin de desteği ile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

26.04.2024 17:56
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Samsun'da narkotik polisi tarafından özel harekat polislerinin de desteği ile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle önceki sabah saat 06.00 sıralarında önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. "Uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikametinde yapılan aramalarda 477,43 gram eroin, 402,40 gram metamfetamin, 402 adet sentetik ecza, 25,99 gram sentetik kannabinoid, 12,55 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 15 adet uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 228 bin 300 TL para, 3 adet tüfek, 59 adet tüfek kartuşu ve 111 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan 1 kişi serbest bırakılırken, S.Ç. ve H.Ç. dün Samsun Adliyesine sevk edildi. S.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan H.K., E.K., E.Ö., E.K., H.S., A.C.K. ve E.C.K. de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.K., E.K., E.Ö., E.K. ve H.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.C.K. ve E.C.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama, 2 Adli Kontrol - Son Dakika

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