Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı

Samsun\'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan M.C.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06.05.2024 16:53
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan M.C.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine çıkarılan M.C.D., savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. M.C.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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