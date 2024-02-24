Samsun\'da jandarma ekipleri araçta uyuşturucu ve silah ele geçirdi

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Samsun'da jandarma ekipleri şüphe üzerine arama yaptıkları araçta uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde, Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince müşterek icra edilen yol kontrol uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan araçta ve araç içindeki E.B. ve K.A.'nin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği, 1 adet içime hazır esrar maddesi, ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Araç sürücüsüne uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 46 bin 217 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN