Samsun'da jandarma ekipleri araçta uyuşturucu ve silah ele geçirdi - Son Dakika
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Samsun'da jandarma ekipleri araçta uyuşturucu ve silah ele geçirdi

Samsun\'da jandarma ekipleri araçta uyuşturucu ve silah ele geçirdi

Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçta yapılan aramada uyuşturucu madde, silah ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Araç sürücüsüne ise uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza uygulandı.

24.02.2024 19:12  Güncelleme: 19:14
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Samsun'da jandarma ekipleri şüphe üzerine arama yaptıkları araçta uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde, Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince müşterek icra edilen yol kontrol uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan araçta ve araç içindeki E.B. ve K.A.'nin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği, 1 adet içime hazır esrar maddesi, ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Araç sürücüsüne uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 46 bin 217 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da jandarma ekipleri araçta uyuşturucu ve silah ele geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da jandarma ekipleri araçta uyuşturucu ve silah ele geçirdi - Son Dakika
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