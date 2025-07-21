Samsun\'da Yaşlı Adama Otomobil Çarptı

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Gazi Devlet Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama, seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı adam yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başladı. - SAMSUN