Samsun İlkadım\'da 3 kız kardeş, kadını darbettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde eşinin ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadını iki kız kardeşiyle birlikte darbettiği öne sürülen kadın ile 2 kız kardeşi, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, 7 Ekim akşamı Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.A. (29) adlı kadın, E.A. (23) ve E.A. (27) adlı kız kardeşleri ile caddede yürürken eşinin ilişkisi olduğunu ileri sürdükleri M.M. isimli kadın ile karşılaştı. 3 kız kardeş M.M.'yi darbetti. Darp sonucu yaralanan M.M., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan 3 kız kardeş ise Gazi Polis Merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.