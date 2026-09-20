Samsun İlkadım'da iki araç çarpıştı, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da iki araç çarpıştı, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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Samsun İlkadım\'da iki araç çarpıştı, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile 12 yaşındaki oğlu yaralanarak Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Yıldıray Çınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Nihat Yıldırım idaresindeki 06 VHC 53 plakalı otomobil ile İbrahim Başgöl yönetimindeki 55 ARN 887 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Nihat Yıldırım ile yanında bulunan 12 yaşındaki oğlu Muhammet Emin Yıldırım yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİlkadımGüncelSamsunKazaSon Dakika

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