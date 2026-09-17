Samsun İlkadım'da iki uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da iki uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi

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Samsun İlkadım\'da iki uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerince Derebahçe ve Fevziçakmak mahallelerinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler A.K. ve B.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Derebahçe ve Fevziçakmak mahallelerinde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda A.K,, Derebahçe Mahallesi'nde, B.A. ise Fevziçakmak Mahallesi'nde yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler A.K. ve B.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaJandarmaİlkadımSamsunSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun İlkadım'da iki uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi - Son Dakika
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